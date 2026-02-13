ВТБ снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 3 п.п. на фоне решения ЦБ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ снизил ставки по кредитам наличными для действующих и новых клиентов на фоне решения ЦБ уменьшить ключевую ставку до 15,5% с 16%.

Ставки сократились в среднем на 3 п.п. Решение регулятора задало новые координаты для всего розничного рынка, открывая этап планомерного смягчения условий кредитования, отмечает ВТБ.

По оценке банка, быстрее всего на снижение ключевой ставки отреагирует сегмент кредитов наличными, где восстановление спроса набирает обороты. В январе продажи потребкредитов в ВТБ выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и банк ожидает сохранения этой динамики.

"Мы снижаем ставки по кредитам наличными, сохраняя взвешенный подход к управлению рисками. Видим устойчивый запрос со стороны клиентов, которые возвращаются к отложенным покупкам. Особенно ярко это проявляется в связке с ипотекой: люди приобретают квартиры и сразу хотят решать вопросы с ремонтом, мебелью, техникой", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

ВТБ констатировал, что пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца года они останутся двузначными. Вкладчики сфокусируются на краткосрочном привлечении, сроками на 3-4 месяца. Отдельное внимание они будут обращать на накопительные счета, которые позволяют динамично использовать свои накопления для ежедневных потребностей. Максимальная ставка в ВТБ по накопительному счету составляет 16% годовых, по вкладу - 14,5% годовых.