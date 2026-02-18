"АЛРОСА" в 2026 году планирует поставить на баланс 3,5 т золота и добыть 255 кг

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - "Дочка" "АЛРОСА" "Алмазы Анабара" планирует в 2026 году поставить на государственный баланс 3,5 тонны россыпного золота на пяти участках недр, говорится в сообщении "АЛРОСА".

Большая часть прироста запасов будет обеспечена за счет объектов, расположенных на территории Оленекского района Якутии.

С учетом попутной добычи общий объем производства драгоценных металлов по итогам 2025 года составил 200 кг, в 2026 году планируется добыть 255 кг.

Одновременно с этим геологи компании проводят работы на смежных территориях, где они ведут поиски как россыпных, так и коренных месторождений золота. Основная задача – ежегодно пополнять запасы группы АЛРОСА, опережая темпы добычи, заявил генеральный директор "АЛРОСА" Павел Маринычев, слова которого приведены в сообщении.

Исследования на участке недр Хаптасыннах начались в 2019 году и были включены в инвестиционную программу развития "Алмазов Анабара". В 2024 году на государственный баланс было поставлено более 500 кг золота по временным кондициям. В текущем году благодаря работе геологов планируется поставить на баланс еще 150 кг драгоценного металла. Добычные работы на этом объекте начались в 2025 году, и по результатам сезона было добыто 72 кг золота. В 2026 году объем добычи на Хаптасыннахе планируется удвоить.

По остальным участкам недр (р. Куранах, р. Орто-Старая, Верхнестаринская площадь и верховья р. Серебрянка) прирост запасов будет осуществлен впервые.

"Мы видим хорошие перспективы в развитии золотодобычи на территории Якутии, особенно в Арктической зоне, в районах деятельности "Алмазов Анабара". Это будет важным дополнением к основному виду деятельности компании, алмазодобыче. Общий прирост запасов россыпного золота на Хаптассынахе и остальных объектах геологоразведки в 2026 году составит 3,5 тонны", - сказал Маринычев.

"Алмазы Анабара" занимаются попутной добычей золота из алмазоносных песков с 2017 года. В 2025 году компания приступила к добыче золота как основного вида полезного ископаемого. В настоящее время суммарные запасы компании на территории Якутии составляют 1,2 тонны золота. В 2024 году АО "Алмазы Анабара" приобрело Дегдеканское золоторудное месторождение в Магаданской области, где планируется начать добычу в 2029 году.