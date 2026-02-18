Объем закупок госкомпаний РФ у малого бизнеса в 2025 г. составил 9,55 трлн руб.

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний РФ у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2025 году составил 9,55 трлн рублей, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса).

Это в целом соответствует аналогичному показателю 2024 года, в течение которого 226 тыс. субъектов МСП заключили договоры с госкомпаниями на 9,6 трлн рублей.

"По итогам прошлого года госкомпании сохранили высокие объемы закупок у МСП, превысив плановый показатель федпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2025 год в 9,4 трлн рублей", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

При этом он отметил, что число субъектов МСП, подписавших с госкомпаниями договоры на поставку товаров, работ, услуг за прошедший год выросло на 5,5%, до 239 тыс. компаний, а число договоров - на 12 тыс., до 947 тыс.

"В 2025 году наибольший объем договоров госзаказчиков с субъектами МСП заключен на поставку продукции обрабатывающих производств - более 2,84 трлн рублей, - добавил гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Это говорит о развитии сегмента МСП в этой отрасли - малые и средние предприятия все активнее интегрируются в кооперационные цепочки крупнейших госкомпаний".

Также в топ-5 по объему закупок госкомпаний у малого бизнеса входят сооружения и строительные работы (2,3 трлн рублей), финансовые и страховые услуги (781 млрд рублей), административные вспомогательные услуги (640 млрд рублей) и услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью (490 млрд рублей).

По действующему законодательству госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году данные нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные, как это было ранее.