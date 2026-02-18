Поиск

Объем закупок госкомпаний РФ у малого бизнеса в 2025 г. составил 9,55 трлн руб.

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний РФ у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2025 году составил 9,55 трлн рублей, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса).

Это в целом соответствует аналогичному показателю 2024 года, в течение которого 226 тыс. субъектов МСП заключили договоры с госкомпаниями на 9,6 трлн рублей.

"По итогам прошлого года госкомпании сохранили высокие объемы закупок у МСП, превысив плановый показатель федпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2025 год в 9,4 трлн рублей", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

При этом он отметил, что число субъектов МСП, подписавших с госкомпаниями договоры на поставку товаров, работ, услуг за прошедший год выросло на 5,5%, до 239 тыс. компаний, а число договоров - на 12 тыс., до 947 тыс.

"В 2025 году наибольший объем договоров госзаказчиков с субъектами МСП заключен на поставку продукции обрабатывающих производств - более 2,84 трлн рублей, - добавил гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Это говорит о развитии сегмента МСП в этой отрасли - малые и средние предприятия все активнее интегрируются в кооперационные цепочки крупнейших госкомпаний".

Также в топ-5 по объему закупок госкомпаний у малого бизнеса входят сооружения и строительные работы (2,3 трлн рублей), финансовые и страховые услуги (781 млрд рублей), административные вспомогательные услуги (640 млрд рублей) и услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью (490 млрд рублей).

По действующему законодательству госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году данные нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные, как это было ранее.

Максим Решетников Корпорация МСП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

 Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице

 Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице

Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

 Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

 Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

ФАС не заметила роста тарифов на ЖКУ помимо индексации на 1,7%

Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года

"Росатом" на фоне разногласий с Шишкаревым запустит процедуру "русской рулетки" в ГК "Дело"

Цена нефти Brent поднялась до $67,7 за баррель после падения накануне

Рубль во вторник заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива

Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

 Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 87 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });