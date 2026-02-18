Поиск

Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Количество жалоб на необоснованные блокировки банковских счетов в ноябре-декабре прошлого года перестало увеличиваться, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Видим, что в ноябре-декабре жалобы перестали расти, это можно считать первым обнадеживающим сигналом", - сказала Набиуллина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"Увидели, что и реальные дроперы, они не пренебрегают возможностью пожаловаться, а вдруг повезет и их исключат из этой базы данных. Большое число именно дропперов с этими жалобами", - добавила она.

При этом жалобы на блокировки от дропов растут, сказал зампред правления Сбербанка Станислава Кузнецов.

"Действительно, проблема жалоб существует. Мы видим здесь два вида жалоб. Это жалобы от потерпевших от мошенничества. И жалобы действительно, вы правы, от дроперов, их количество увеличивается", - сказал Кузнецов.

Глава ЦБ в середине ноября сообщала о росте жалоб на необоснованные блокировки. "Жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется", - говорила она.

Как сообщалось, число жалоб на банки в 2025 году выросло на 15%, в основном из-за блокировки карт и отказа в операциях, согласно данным ЦБ.

Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

