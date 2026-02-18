Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Словакии решило задействовать стратегические резервы нефти в связи с остановкой поставок по нефтепроводу "Дружба" с конца января, сообщают словацкие СМИ.

С запросом об этой мере к правительству обратилось руководство НПЗ "Словнафт". Министрам были переданы документы о том, что через 20-30 дней нефть должна начать поступать по Адриатическому газопроводу, который идет из Хорватии.

"Для обеспечения переходного периода до момента гарантированных бесперебойных поставок нефти на словацкий рынок, "Словнафт" запросил высвобождение стратегических нефтяных резервов в объеме 250 тысяч тонн. В руководстве "Словнафт" полагают, что этот объем обеспечит, как минимум, один месяц работы завода в минимальном режиме", - говорится в решении правительства.

Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что с 27 января остановлена поставки нефти по трубопроводу "Дружба" как в Венгрию, так и в Словакию. По этому маршруту поставляется российская нефть через Украину. MOL обратилась в министерство энергетики Венгрии с просьбой о высвобождении стратегических запасов нефти. "Для компенсации дефицита MOL начала поставлять нефть морским путем на свои нефтеперерабатывающие заводы. Из-за более длительного времени транзита при морских перевозках этот маршрут поставок налаживается постепенно: первые партии, как ожидается, прибудут в порт Омишаль в Хорватии в начале марта, откуда нефть будет доставляться на нефтеперерабатывающие заводы группы MOL еще через 5-12 дней", - сообщала MOL.

Компания отмечала, что если поставки по "Дружбе" не возобновятся в ближайшие дни, Венгрии, возможно, потребуется высвобождение примерно 250 тысяч тонн стратегических запасов нефти на первом этапе.

По данным MOL, в Словакии и Венгрии в соответствии с правилами ЕС имеются достаточные запасы сырой нефти примерно на 90 дней.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти через нефтепровод "Адрия". Система нефтепроводов "Адрия" обеспечивает транспортировку нефти из порта Омишаль в Адриатическом море на НПЗ в Хорватии и в других странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Мощность системы протяженностью около 630 км составляет 34 млн тонн нефти в год. Оператором нефтепровода является хорватская JANAF.