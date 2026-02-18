Поиск

Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице

При этом министерство не поддержало отмену комиссионной модели для маркетплейсов

Фото: Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ допускает возможность эксперимента по внедрению комиссионной модели по продаже продуктов питания для традиционной розницы. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин.

"Более правильный подход – это как раз разрешить самому традиционному ритейлу работать по модели 3P (ключевая модель работы маркетплейсов - ИФ) и, может быть, даже посмотреть как это работает: пойти по пути эксперимента или какой-то отдельной апробации. Мы здесь не видим каких-то рисков", - сказал он.

При этом отмену комиссионной модели для маркетплейсов, которую в начале февраля 2026 года предложили участники традиционной торговли, Минэкономразвития не поддерживает, добавил Волошин. По его словам, такая модель позволяет выйти на рынок большому количеству поставщиков, включая небольшие бизнесы, а потребителям предоставляет широкий ассортимент товаров.

В начале февраля 2026 года отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров обратились в правительство с просьбой приравнять продажу продуктов питания через маркетплейсы к рознице. В частности, ассоциации предложили распространить на маркетплейсы нормы закона о торговле, запретив реализацию продуктов питания на маркетплейсах по комиссионной модели, а также установить запрет на изменение ценовой политики продавцов на площадках.

