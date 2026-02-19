Путевки в детские лагеря на море подорожали на 20% в 2026 году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на путевки в детские лагеря на Черном море сохраняется на уровне прошлого года, при этом цены выросли в среднем на 20%, а в Анапе – на 10%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Пока спрос на детские лагеря сохраняется на уровне прошлого года, мы ожидаем его оживления в марте. В приоритете у родителей детские лагеря на черноморских курортах России. Самые популярные направления - Анапа, Туапсе, Крым. На них приходится 86% от всех бронирований лагерей на лето по России. Остальные 14% - это Сочи (Красная Поляна), Геленджик, Подмосковье, Дагестан. У нас есть лагерь и на Каспийском море, в Дагестане, к нему также есть интерес", - рассказала коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

По ее словам, некоторые лагеря дают цены в декабре, а бронирования начинаются, как правило, в январе-феврале.

"В Крыму, Сочи, Туапсе, Геленджике и на курортах Азовского побережья Краснодарского края стоимость путевки в детский лагерь выросла примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. В Анапе рост цен 10%. В среднем в этом году путевка в лагерь на море на 21 день обойдется родителям в 75 тыс. рублей на ребенка без учета проезда", - пояснила Булах.

По мнению эксперта, интерес к Анапе показывает, что часть клиентов готовы бронировать путевки заранее, рассчитывая на отмену ограничений и открытие пляжей.

"Для других программы и инфраструктура важнее пляжного отдыха. Особенно популярны анапские лагеря с бассейнами, предлагающие развлекательные программы и комфортное размещение", - сказала Булах.

В свою очередь, директор детского лагеря "Жемчужина" в Анапе Вера Негинская назвала спрос на путевки устойчивым.

"Мы сделали акцент не на море, а на всестороннее развитие ребенка. Нас часто выбирают спортивные и творческие коллективы, а также родители, которые хотят, чтобы дети развивали таланты и умения в безопасной и насыщенной среде", - рассказала она.

По словам руководителя отдела продаж путевок в детские лагеря "Ай-Кэмп" и "Мандарин" в Крыму Юлии Ващилиной, много лет самыми востребованными сменами в лагерях остаются спортивная, вокально-театральная и танцевальная.