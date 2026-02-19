Поиск

Россия остается в тройке крупнейших экспортных партнеров Грузии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия остается для Грузии в тройке крупнейших экспортных партнеров: в январе 2026 года в Россию Грузия поставила продукцию на сумму более $34,797 млн, по данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстата) . Это на 9,7% больше, чем в январе 2025 года.

В целом, в январе экспорт продукции из Грузии составил $480,4 млн, что на 19% больше показателей прошлого года. "Крупнейшими экспортными партнерами являются: Китай ($64,2 млн), Турция ($49,3 млн) и Россия (почти $34,8 млн)", - отмечает Грузстат.

В январе 2026 года нефть и нефтепродукты занимали первые десять мест в списке местных экспортных товаров, их объем составил $56,2 млн, что составляет 18,0% от общего объема экспорта. На втором месте оказались руды и концентраты драгоценных металлов с объёмом экспорта в $51 млн (16,3% от общего объема), а на третьем - медные руды и концентраты меди с объемом экспорта в $24 млн (7,7% от общего объема).

Грузия Китай Турция Грузстат
