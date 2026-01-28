Поиск

Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы "Новоросцемента" на 45 млрд руб.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием изъять в доход РФ активы группы "Новоросцемент" (один из крупнейших в РФ производителей цемента), в том числе "Верхнебаканского цементного завода", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с иском Генпрокуратуры.

Стоимость активов холдинга превышает 45 млрд рублей, ежегодный доход - 46 млрд рублей.

Генпрокуратура Новоросцемент Верхнебаканский цементный завод Краснодарский край
