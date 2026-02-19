Минсельхоз отобрал 8 банков для участия в льготном кредитовании АПК в 2026 г.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ утвердил список банков, прошедших отбор для участия в программе льготного кредитования в 2026 году.

Согласно документу, размещенному на сайте ведомства, в него включены Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк, банк "Санкт-Петербург", Московский кредитный банк, Совкомбанк, Альфа-банк и Сбербанк.

Льготное кредитование является одной из наиболее востребованной у аграриев форм господдержки. В 2025 году на субсидирование таких кредитов было направлено 250 млрд рублей (с учетом обслуживания ранее предоставленных). Бюджетом на 2026 год пока предусмотрено 123 млрд рублей, но обычно в течение года эта сумма увеличивается.

Как сообщала в декабре 2025 года первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, объем краткосрочного льготного кредитования к этому сроку составлял 731,8 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Инвестиционные льготные кредиты были заключены на 244,2 млрд рублей. Самая большая доля выданных льготных кредитов - 40% - пришлась на Россельхозбанк. Доля Сбербанка составила 27%, ВТБ - 14%, Альфа-банка - 7%, Газпромбанка- 3%.