"Атомэнергопром" рассматривает размещение облигаций на рынке Китая

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Атомэнергопром" 19 февраля рассмотрит вопрос о размещении облигаций на межбанковском рынке Китая, говорится в раскрытии компании.

В повестку также включен вопрос об утверждении проспекта ценных бумаг.

Ранее замгендиректора "Росатома" Илья Ребров говорил отраслевому изданию "Страна Росатом", что набсовет госкорпорации одобрил привлечение зарубежного финансирования. В частности, ведется работа по подготовке выпуска облигаций "Атомэнергопрома" в китайских юанях, а также исламских облигаций (сукук) для финансирования проекта строительства АЭС "Аккую" в Турции.

В январе 2026 года гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтверждал, что компания ведет работу по привлечению заемного финансирования на рынке Китая.

"Мы получили наивысший возможный рейтинг в КНР. И ведем сейчас работу по привлечению этого заемного финансирования уже в юанях, на международном рынке, выпуская облигации, соответственно, уже в Китайской Народной Республике. Работа такая с регулятором идет", - говорил Лихачев.

"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину (привилегированные акции).