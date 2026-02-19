Денежная масса в РФ в январе сократилась на 1,4%, годовой темп роста снизился до 9,7%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в январе 2026 года сократилась на 1,763 трлн рублей, или на 1,4%, до 127,866 трлн рублей, после роста в декабре на 3,9%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 февраля 2026 года снизился до 9,7% с 10,6% на 1 января.

Широкая денежная масса М2Х в январе продемонстрировала сезонное сокращение - она уменьшилась на 1,074 трлн рублей, или на 1,0%, до 141,302 трлн рублей после роста на 3,5% в декабре. Годовой прирост широкой денежной массы в январе снизился до 11,0% с 12,0%.

Замедление темпов роста денежной массы было обусловлено слабой активностью в корпоративном сегменте кредитного рынка и снижением вклада бюджетных операций.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении М0 в январе традиционно сократился до минус 2,1% (на 380 млрд рублей, до 17,854 трлн рублей) после роста в декабре на 4,3%. В годовом сопоставлении на 1 февраля объем наличных вырос на 6,2% после роста на 5,6% на 1 января.

Как отмечается в комментарии ЦБ, основной вклад в годовой прирост широкой денежной массы М2Х по-прежнему продолжают вносить требования банковской системы к организациям и домашним хозяйствам. Их совокупный вклад в январе 2026 года составил 13,7 трлн рублей, что близко к показателю предыдущего месяца (13,8 трлн рублей).

Требования к организациям увеличились на 12,1 трлн рублей (12,7 трлн рублей в декабре), к домашним хозяйствам - на 1,6 трлн рублей (1,1 трлн рублей в декабре).

Вклад требований к экономике в месячный прирост M2X в январе был отрицательным (-0,8 трлн рублей) за счет снижения требований к организациям на 1,1 трлн рублей, в то время как требования к домашним хозяйствам за месяц возросли на 0,3 трлн рублей, в основном за счет ипотечных кредитов.

В январе чистые требования к органам государственного управления сезонно снизились на 1,2 трлн рублей после роста на 3,7 трлн рублей в декабре. Годовой вклад бюджетного сектора в прирост широкой денежной массы был ниже, чем месяцем ранее (3,5 трлн рублей против 4,4 трлн рублей в декабре).

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовую динамику денежной массы в январе уменьшился и составил 0,4 трлн рублей (1,7 трлн рублей в декабре).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса М2Х включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

