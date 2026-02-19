Поиск

Индекс МосБиржи опустился к 2770 пунктам в отсутствие свежих драйверов роста

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг снизился, , отыграв улучшение сырьевой конъюнктуры (цена Brent превысила $71 за баррель) и данные Росстата о замедлении инфляции; сдерживающим покупателей фактором оставалась неопределенность с процессом украинского урегулирования.

Индекс МосБиржи опустился в район 2770 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2772,84 пункта (утром индекс поднимался выше 2790 пунктов), индекс РТС снизился на 0,9% до 1139,74 пункта; лидировали в снижении котировки ВТБ (-1,9%), "Русала" (-1,6%), "Норникеля" (-1,4%) и "Яндекса" (-1,4%), но подросли бумаги ПАО "Группа Позитив" (+3%), "МТС" (+2%), "ФосАгро" (+1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 февраля, составил 76,6405 рубля (+48,81 копейки).

Подешевели также акции "ВК" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "ММК" (-0,2%).

Подорожали акции "Роснефти" (+1,5%), "Полюса" (+0,9%), "Хэдхантера" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Северстали" (+0,1%).

По данным Росстата, инфляция в России с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,2% с 27 января по 2 февраля. Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Инфляционные ожидания населения России в феврале 2026 года снизились до 13,1%, вернувшись на уровень апреля 2025 года, показал опрос "инФОМ", проведенный по заказу ЦБ. В январе 2026 года этот показатель оставался на уровне декабря 2025 года - 13,7%.

После второго дня переговоров между делегациями России, Украины и США в Женеве глава российской делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что переговоры были тяжелыми, но деловыми, их очередной раунд состоится в ближайшее время.

Переговоры по украинскому урегулированию между Россией, США и Украиной прошли успешно, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Вчера состоялся еще один раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Сторонам удалось достичь значимого прогресса. Россия и Украина согласились сообщить о прогрессе своим лидерам и продолжить работать ради заключения мирного соглашения", - заявила она и добавила, что ожидается новый раунд переговоров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в четверг, что Россия не видит смысла участия европейцев в текущем переговорном процессе по Украине, большинство заявлений, звучащих от них, больше способствуют продолжению войны, чем мирному урегулированию. Работа по урегулированию конфликта, по его словам, ведется, и работа сложная.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи продолжает буксовать под отметкой 2800 пунктов. Заявления по итогам закрытых переговоров по Украине в Женеве оказались довольно общими, но поскольку завышенных ожиданий на этот раз и не было, а стороны решили продолжать диалог, реакция инвесторов оказалась достаточно спокойной.

Нефть и золото продолжили ценовой рост, отыгрывая усиление риска военной эскалации вокруг Ирана. Рубль смог отыграть часть падения предыдущего дня. Настроения на рынке поддержала статистика: Росстат сообщил о снижении недельной и годовой инфляции, ЦБ опубликовал данные о снижении инфляционных ожиданий в феврале до 13,1% (минимум с октября 2025 г.) с январских 13,7%.

В пятницу в США будут опубликованы предварительные показатели - оценка ВВП за IV квартал и PMI в услугах и производстве в феврале. Первые индексы экономической активности будут обнародованы и в еврозоне. Поддержать рынок акций в конце недели могли бы новые комментарии участников мирных переговоров и информация о дате и месте следующего раунда переговоров. Давить на сантимент могут ожидания принятия ЕС 20-го пакета антироссийских санкций в начале будущей недели. Прогноз по индексу МосБиржи на пятницу - колебания в прежних рамках 2720-2820 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, торги в четверг индекс МосБиржи начал ростом, но снизился к окончанию торгов из-за отсутствия явных факторов поддержки и противоречивого внешнего фона.

В Женеве завершился очередной раунд мирных переговоров, было объявлено о том, что следующая встреча должна состояться в ближайшее время. Сдержанная коммуникация по итогам встречи не способствовала росту оптимизма среди инвесторов. Тем не менее мягкий сигнал Банка России по ДКП и нейтральные данные по инфляции (инфляционные ожидания населения в феврале снизились) оказывают некоторую поддержку индексу.

Подешевели акции ВТБ из-за неопределенности по дивидендам. Среди лидеров роста - бумаги "Группы Позитив", "Фосагро", МТС и золотодобывающих компаний, отметил Федосов.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов полагает, что индекс МосБиржи в настоящее время вряд ли возьмет сопротивление 2800 пунктов.

С вечера среды наметился отскок вверх, но в четверг индекс МосБиржи не смог достичь сопротивления 2800 пунктов, выше которого рынок не может закрепиться с сентября прошлого года. Улучшению настроений во многом способствовали данные Росстата об очередном замедлении инфляции в годовом выражении, которые способствуют ожиданиям дальнейшего снижения ставки ЦБ. Об уверенности инвесторов в дальнейшем уменьшении ставки говорит и тот факт, что накануне Минфин смог разместить ОФЗ-ПД на рекордную сумму 327,4 млрд рублей. Тем временем очередное обострение ситуации вокруг Ирана вызвало взлет котировок нефти, цена Brent закрепляется выше $70 за баррель и оказывает поддержку акциям нефтяных компаний. Также подорожало золото - цена превысила $5000 за унцию.

Скорректировались вверх акции ГК "Самолет" (+2,9%, до 857,8 рубля), в среду эти бумаги обновили исторический минимум, упав до 810 рублей. Поводом для отскока стала информация о том, что правительство отказалось от прямой поддержки компании, поскольку считает, что ее положение не критическое. Этого хватило для закрытия "шортов". На акции "Самолета", как и остальных девелоперов, взгляд сохраняется негативный, отмечает Соколов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру вновь отступил от дневных максимумов, испытывая недостаток в "бычьих" драйверах. Акции ВТБ продолжили нисходящую коррекцию после повышения в предыдущие сессии - инвесторы фиксируют прибыль на фоне сохранения неуверенности в отношении перспектив выплат высоких дивидендов по итогам 2025 года.

Котировки Brent в четверг подошли к линии долгосрочного "медвежьего" тренда, а также поднялись выше средней полосы Боллинджера месячного графика ($70,6 за баррель). Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные сигналы по фьючерсам при этом позитивны и указывают на готовность цен продолжить восходящее движение с возможной первой целью повышения к максимуму 2025 года - $82,58 за баррель (также верхняя полоса Боллинджера месячного графика) при реализации "бычьего" сценария, что предполагает потенциал роста порядка 15,5%. Подобный сценарий может реализоваться при сохранении геополитической напряженности в ближневосточном регионе и фактических военных действиях, полагает аналитик.

В то же время ждать формирования устойчивого среднесрочного восходящего тренда стоит в случае перебоев с поставками нефти из Ирана или других стран (например, из России при ужесточении западных санкций), и в частности, перекрытия Ормузского пролива. При подобном сценарии нефтяные котировки могут продолжить обновление максимумов с 2022-2024 годов. Сдерживать покупателей при этом может поступление на мировой рынок венесуэльской нефти и возможные действия США по предотвращению слишком высоких нефтяных цен, которые также приводят к росту стоимости бензина. Стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и отсутствие перебоев с поставками, в то же время, может вернуть цены в район $70 за баррель. Важная среднесрочная поддержка расположена у $64 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС отступили от сопротивлений 2790 пунктов и 1150 пунктов соответственно, оставаясь в условиях дефицита веских краткосрочных драйверов для роста. В то же время инвесторы в России все еще надеются на благоприятный исход переговоров по Украине, а также и на постепенное смягчение монетарной политики ЦБ, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, европейские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются, инвесторы занимают осторожную позицию на фоне обострения напряженности между США и Ираном, а также анализируют свежую корпоративную отчетность и протоколы последнего заседания ФРС, где высказывались опасения относительно возможного замедления и неравномерности снижения инфляции.

Рынок акций растерял утренний рост, несмотря на рост нефти и оптимистичные данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции, что усиливает ожидания дальнейшего смягчения политики ЦБ в течение года и создает пространство для восстановления российской экономики. Основной темой внутреннего рынка остается геополитика: инвесторы оценивают итоги прошедших в Женеве трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта. Официальные лица ограничиваются осторожными комментариями, отмечая деловой характер встреч и планы продолжать диалог, тогда как представители США заявили о "значимом прогрессе" и намерении довести информацию до президентов стран.

Индекс МосБиржи на дневном графике продолжает движение в рамках среднесрочного восходящего ценового канала. Индекс по-прежнему встречает сопротивление ближе к уровню 2800 пунктов, отмечает Магомедов.

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi после новогодних выходных вырос на 3,1% и обновил максимум), однако снижаются Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,5-1%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,3%).

В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая закрыты всю эту неделю, Гонконга - со вторника по четверг.

Днем ранее Санаэ Такаити была переизбрана на пост премьер-министра Японии после того, как правящая коалиция одержала убедительную победу на недавних внеочередных парламентских выборах. Она пообещала увеличить инвестиции для стимулирования потребления и оживления экономического роста.

На этой неделе трейдеры ждут выхода предварительных данных о динамике ВВП США за IV квартал и отчета о доходах и расходах американцев за декабрь, включающего ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

На нефтяном рынке в четверг цены продолжают рост на фоне геополитической напряженности вокруг Ирана.

К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 1,8% до $71,58 за баррель (+4,4% в среду), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,1% до $66,49 за баррель (+4,6% накануне).

Brent торгуется вблизи максимума с августа, а WTI - на максимуме за полгода. Рост котировок отражает премию за геополитический риск, возросшую из-за опасений военных действий США против Ирана. Иран контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Он добавил, что Трамп может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал.

Axios сообщил, что в случае неудачи в переговорах США могут провести в Иране продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну". The Wall Street Journal написала, что Штаты сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

По данным Американского института нефти, резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тысяч баррелей. Официальные данные Минэнерго США по запасам будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на увеличение запасов нефти на 2,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "Пермэнергосбыт" (-2,7%), "Займера" (-2%).

Подорожали акции ПАО "Лензолото" (+9% и +10,7% "префы"), ПАО "Теплант Восток" (+5,8%), ПАО "Группа Аренадата" (+4,1%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+3,3%), ГК "Самолет" (+2,9%), "Русснефти" (+2,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+2,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+2,6%), "Озона" (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,18 млрд рублей (из них 13,36 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,41 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,37 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

Brent РТС Росстат США Украина Мосбиржа WTI
