Допнадбавка в 1% к грузовым ж/д тарифам на транспортную безопасность вступит в силу с марта

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительная надбавка в 1% к грузовым железнодорожным тарифам в РФ заработает с весны.

Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России зарегистрирован 19 февраля и опубликован на официальном портале размещения правовых актов.

Допнадбавка в виде коэффициента дополнительной индексации тарифов в размере 1,01 к тарифам, сборам и плате на перевозки грузов ж/д транспортом общего пользования и услуги по использованию ж/д инфраструктуры общего пользования, выполняемые ОАО "РЖД", для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с обеспечением транспортной безопасности, вступит в силу с 1 марта 2026 г. и будет действовать до 28 февраля 2027 г., сказано в документе.

В РЖД "Интерфаксу" пояснили, что надбавка к грузовому тарифу в размере 1% вводится сроком на 1 год. Она необходима для финансирования дополнительных мероприятий по транспортной безопасности, в том числе защите от террористических актов и других актов незаконного вмешательства.

"Полученные РЖД средства в полном объеме будут направлены на реализацию мероприятий по транспортной безопасности на более чем 1000 объектов транспортной инфраструктуры. Введение надбавки не связано с расходами по обслуживанию долговых обязательств компании", - сообщили в холдинге.

Ранее в феврале правительство РФ поручило ФАС подготовить документацию для установления дополнительной надбавки к грузовым ж/д тарифам.

Как сообщалось, с 1 декабря 2025 года тарифы на грузовые ж/д перевозки были проиндексированы в РФ на 10%.

Также с 1 января 2026 года предусмотрено применение коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (включая приравненный к нему по тарифным условиям специализированный подвижной состав) и специализированных платформ (после перевозки контейнеров, за исключением такого пробега в (из) ремонт).

РЖД ФАС
