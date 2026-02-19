Поиск

Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню на фоне дорожающей нефти

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В четверг на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню вслед за растущими котировками нефти. Торги проходили при сниженной активности рынка. На этой неделе биржи Китая не работают в связи со встрече Нового года по лунному календарю.

К 19:00 по Москве юань подешевел на 6,1 копейки, до 11,05 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России увеличил официальный курс доллара с 20 февраля на 48,81 копейки, до 76,6405 рубля, и опустил курс евро на 10,14 копейки, до 90,1669 рубля.

"На валютном рынке обороты торгов невысокие. Участники рынка следят за ситуацией вокруг Ирана. В случае ее обострения может резко вырасти цена на нефть, которая поддержит рубль. В этих условиях в ходе торгов четверга рубль укреплялся почти до 11,02 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"Стабилизации рубля способствует вероятное восстановление баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Оно происходит после всплеска волатильности и разнонаправленных движений валютных котировок в предыдущие несколько сессий. Тем не менее это равновесие все же может постепенно нарушаться в сторону умеренного, но устойчивого ослабления рубля. Этому будет способствовать в первую очередь ограниченность притока инвалюты от экспорта, вызванная санкциями и геополитикой. К тому же покупки валюты со стороны импорта будут восстанавливаться вслед за активностью потребителей, просевшей в начале года после предпраздничного всплеска", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в России с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 16 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,95%.

Инфляция в январе составила 1,62% и оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%, а также ниже расчета на основе недельной динамики, который указывал на рост цен в январе на 2,05%.

Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,85% с 5,94% на 9 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь февраль 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%.

В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ также 13 февраля повысил прогноз по инфляции в 2026 году до 4,5-5,5% с 4-5%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.

Подъем цен на нефть усилился вечером в четверг на волне опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,92%, до $71,68 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,21%, до $66,61 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 4%, и теперь Brent торгуется вблизи максимума с августа, а WTI - на максимуме за полгода.

Рост котировок отражает премию за геополитический риск, возросшую из-за опасений военных действий США против Ирана. Последний контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тысяч баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США раскроет свои данные о запасах в 20:00 по Москве. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет укажет на увеличение резервов на 2,1 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду поднялась на 12 базисных пунктов, до 15,24%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, в четверг опустились на 1 базисный пункт, до 15,61%, 16,14% и 17,04% годовых соответственно.

