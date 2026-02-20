Новак обсудил с министром торговли Турции перспективы экономического сотрудничества

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром торговли Турции Омером Болатом перспективы экономического сотрудничества, в том числе в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах, сообщила пресс-служба российского правительства.

Вице-премьер подчеркнул, что по итогам 2025 года российско-турецкий товарооборот увеличился в физическом выражении.

"Развивается инвестиционное сотрудничество между странами, растет объем накопленных прямых турецких инвестиций в Россию. Для сохранения положительной динамики товарооборота продолжается работа по устранению барьеров в двусторонней торговле, увеличивается доля расчетов в национальных валютах", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Турция входит в число приоритетных индустриальных партнеров России, между двумя странами реализуются крупные производственные проекты.