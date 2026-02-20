Поиск

Новак обсудил с министром торговли Турции перспективы экономического сотрудничества

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром торговли Турции Омером Болатом перспективы экономического сотрудничества, в том числе в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах, сообщила пресс-служба российского правительства.

Вице-премьер подчеркнул, что по итогам 2025 года российско-турецкий товарооборот увеличился в физическом выражении.

"Развивается инвестиционное сотрудничество между странами, растет объем накопленных прямых турецких инвестиций в Россию. Для сохранения положительной динамики товарооборота продолжается работа по устранению барьеров в двусторонней торговле, увеличивается доля расчетов в национальных валютах", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Турция входит в число приоритетных индустриальных партнеров России, между двумя странами реализуются крупные производственные проекты.

Александр Новак Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

 РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза

 Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

 Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

 ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

Brent подорожала до $71,98 за баррель

 Brent подорожала до $71,98 за баррель

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });