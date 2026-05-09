NBC News считает, что Иран может несколько месяцев выдерживать блокаду США

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военная блокада портов Ирана со стороны США в конечном итоге лишит Тегеран жизненно важных доходов от нефти, но режим, вероятно, сможет выдерживать давление в течение нескольких месяцев без крупного экономического кризиса или долгосрочного ущерба своим нефтяным месторождениям, сообщает NBC News со ссылкой на аналитиков в энергетической отрасли и двух западных чиновников, знакомых с оценками разведки.

Телеканал напоминает, что после введения блокады около месяца назад президент США Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники его администрации предположили, что это вызовет немедленный кризис в нефтяном секторе Ирана. В прошлом месяце Трамп заявил, что нефтяная инфраструктура Ирана может "взорваться" в течение трех дней, поскольку блокада означает, что Тегеран не сможет экспортировать нефть. "Если они не начнут поставлять нефть, вся их нефтяная инфраструктура взорвется", - сказал Трамп журналистам.

Этот сценарий не материализовался, но военно-морская блокада помешала десяткам иранских танкеров пройти через Ормузский пролив, указывают источники NBC News.

Представители администрации заявляют, что блокада призвана перекрыть экспорт иранской нефти - жизненно важного для страны источника дохода - и заставить Тегеран вновь открыть Ормузский пролив и уступить требованиям США за столом переговоров.

По мнению экспертов, из-за блокады Иран постепенно начал сокращать добычу нефти, и в какой-то момент в течение следующих двух месяцев у него могут закончиться хранилища нефти, и он даже будет вынужден закрыть некоторые скважины. Но большинство аналитиков считают, что Тегеран, вероятно, сможет избежать закрытия скважин, поскольку значительная часть его нефти может быть потреблена внутри страны, что позволит большинству нефтяных месторождений продолжать работу.

"Им придется остановить примерно половину своей добычи. Но будут продолжать добычу, потому что могут перерабатывать нефть внутри страны", - сказал научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и генеральный директор консалтинговой фирмы Qamar Energy Робин Миллс.

Иран имеет опыт сокращения добычи нефти, заявил Грегори Брю из аналитического центра Eurasia Group. За последние 15 лет Ирану дважды приходилось сокращать добычу нефти из-за санкций США, добавил он.

"Я не думаю, что это нанесет огромный ущерб их инфраструктуре, - сказал Брю. - Они знают, как это делать. Они делали это раньше".

По его словам, Иран адаптировался к блокаде, сократив добычу нефти и уменьшив объем нефти, загружаемой на танкеры, с примерно 11 млн баррелей в неделю до примерно 6-8 млн баррелей.