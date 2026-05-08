Структура владения нефтехимической группой "ЭКТОС" сменится на российскую

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу своим распоряжением № 154-рп одобрил приобретение АО "Композит систем" акций акционерного общества "ЭКТОСинтез", принадлежащих Composite System Ltd (Британские Виргинские острова). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Разрешение распространяется на 24 120 акций АО. По данным последней доступной отчётности АО (за 2021 год) уставный капитал АО "ЭКТОС" состоял из 30 тыс. обыкновенных акций. Таким образом сделка может охватывать 80% капитала АО.

АО "Композит систем" учреждено в Москве в 2023 году; учредителем выступил Вадим Батрак, который также с 2009 года возглавляет АО "ЭКТОС".

АО "ЭКТОСинтез" ("ЭКТОС", Москва) - головная компания группы, владеет акциями и долями компаний, входящих в группу: АО "Уралоргсинтез" (Чайковский, Пермский край), ОАО "ЭКТОС-Волга" (Волжский), АО "Волжский азотно-кислородный завод", торговая компания ООО "ЭКТОХИМ", управляющая компания ООО "УК "ЭКТОС Менеджмент".

Продукция группы "ЭКТОС" - сжиженный углеводородный газ (СУГ), метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), бензин газовый стабильный, бензол нефтяной, фракция ароматических углеводородов.