Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия сделает всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах, готова сотрудничать и по другим направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах, так же, как будем готовы сотрудничать по другим направлениям, которые представляют взаимный интерес" , - сказал он на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.