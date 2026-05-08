Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в пятницу опустился ниже рубежа 2600 пунктов из-за сохраняющейся геополитической напряженности - инвесторы предпочитают сокращать позиции в преддверии длительных выходных.

К 16:21 индекс МосБиржи составил 2599,59 пункта (-0,6%), лидировали в откате акции ПАО "Южуралзолото" (-4,3%), Московского кредитного банка (-3,1%), "Аэрофлота" (-2,8%), АФК "Система" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,1%), "ВК" (-1,9%).

Минобороны РФ в пятницу обвинило Украину в нарушении перемирия в честь Дня Победы и заявило о зеркальных ответах на удары ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре России, это проявление террористической натуры киевского режима.

Снижение сопровождается невысокими объемами торгов: суммарный оборот акциями из расчета индекса МосБиржи составил 17,6 млрд рублей (из них 1,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,63 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,6 млрд рублей на акции "Газпрома").