РФ вводит повышенную пошлину на яичный альбумин из недружественных стран до конца 2027 г.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - РФ вводит повышенную – 20% пошлину на ввоз яичного альбумина из недружественных стран до конца 2027 года.

Соответствующее постановление правительства подписано 18 февраля 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать до конца 2027 года. Повышенная пошлина не распространяются на поставки из Венгрии и Словакии.

В настоящее время ставка пошлины составляет 5%.

Это решение инициировано Минсельхозом и направлено на поддержку производителей и развитие собственной переработки. Как отметили в ведомстве, в настоящее время РФ с избытком обеспечивает внутренние потребности в яичном альбумине, введение повышенных импортных пошлин позволит сбалансировать рынок, увеличить спрос на отечественную продукцию.

Яичный альбумин широко применяется в пищевой промышленности, прежде всего в кондитерском производстве. Принятые меры создадут более стабильные условия для перерабатывающих предприятий и будут способствовать росту спроса на продукцию российских птицеводческих хозяйств, считают в Минсельхозе.

По данным Росстата, в 2025 году хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) произвели 48,6 млрд яиц, что на 4,3% больше, чем в 2024 году. В январе этого года производство в сельхозорганизациях увеличилось на 2,9% до 3,5 млрд яиц.