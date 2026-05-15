Росстат оценил инфляцию в апреле в 0,14%, ниже прогнозов

Годовая инфляция замедлилась до 5,58%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле 2026 года инфляция составила 0,14% после 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил Росстат.

За январь-апрель 2026 года цены выросли на 3,11%. Накопленная инфляция с начала года впервые оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-апрель цены выросли на 3,12%).

Рост потребительских цен в апреле 2026 года оказался существенно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,26%, при этом оказался ниже и недельной динамики, которая указывала на рост цен в апреле на 0,22%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года замедлилась до 5,58% (аналитики ожидали 5,71%) с 5,86% на конец марта. На конец февраля годовая инфляция равнялась 5,91%, на конец января - 6,00%, на конец декабря - 5,59%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в апреле 2026 года составил 100,25%, в годовом выражении - 104,96%.

Продовольственные товары в апреле подешевели на 0,20% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 4,02%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в апреле на 2,95% (в годовом выражении - снизилась в цене на 6,56%).

Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,26% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 3,88%).

Услуги в апреле подорожали в среднем на 0,47% (в годовом выражении - на 9,90%).

В апреле существенно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: перец сладкий - на 17,6%, огурцы - на 14,7%, апельсины - на 5,4%, помидоры - на 3,1%.

Среди других продовольственных товаров в апреле значительно выросли цены на сахар-песок - на 2,9%, пиво - на 1,8%.

Цены на бензин автомобильный в апреле выросли на 0,6%, дизельное топливо - на 0,5%.

В группе услуг пассажирского транспорта выросли в апреле тарифы: на проезд в купейных вагонах скорого нефирменного - на 7,8% и фирменного - на 6,2% поездов дальнего следования

Росстат одновременно опубликовал данные по инфляции с 5 по 12 мая (из-за праздника наблюдение за 8 дней).

Рост потребительских цен в стране с 5 по 12 мая составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля.

С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,06%, с начала года - 3,17%.

Исходя из данных за 12 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая замедлилась до 5,56% с 5,58% на конец апреля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и затормозила до 5,47%, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Разница в оценках объясняется тем фактом, что в мае 2025 года инфляция в первой половине месяца была низкой, а потом ускорилась.

Плодоовощная продукция с 5 по 12 мая подешевела на 3,3% (после сокращения на 2,7% с 28 апреля по 4 мая), в том числе огурцы стали стоить на 11,7% меньше, помидоры - на 10,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Среди услуг туризма существенно увеличилась средняя стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 14,9%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 12 мая на уровне 5,47%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За период с 5 по 12 мая 2026 года (8 дней) на потребительском рынке инфляция составила 0,07%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,28%. Плодоовощная продукция подешевела на 3,34% при удешевлении огурцов на 11,75% и томатов на 10,69%, на остальные продукты питания околонулевая динамика цен (0,01%). В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,10%, в секторе наблюдаемых услуг увеличились на 0,63%", - говорится в обзоре.

Банк России 24 апреля ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 15% до 14,5% годовых, сохранив при этом "голубиный" сигнал.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - заявил тогда ЦБ.

ЦБ в апреле сохранил и прогноз по инфляции в стране в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027 год сохранило 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2026 году составляет 5,3% (снизился с 5,5% по опросу в начале марта), в 2027 году - 4,4%.