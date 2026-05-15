Прокуратура Забайкалья оспорила покупку структурами Мясника и Люльчева акций ТГК-14

Ведомство требует обратить их в доход государства

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Забайкальского края подала в Арбитражный суд Забайкалья иск о признании недействительным договора купли-продажи акций ПАО "Территориальная генерирующая компания N14" (ТГК-14) структурам Константина Люльчева и Виктора Мясника и требует обратить принадлежащие им акции компании в доход государства, говорится в картотеке арбитражных дел.

Заседание по делу назначено на 11 июня.

Иск подан в интересах государства и неопределенного круга лиц к АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), ООО "Энергопромсбыт", ПАО "ТГК-14". В качестве третьих лиц заявлены ОАО "РЖД", а также Мясник и Люльчев.

Прокуратура требует признать недействительной сделку по купле-продажи акций ТГК-14 от 28 декабря 2021 года, заключенную между ДУК и "Энергопромсбытом", в результате которой ДУК (принадлежит Люльчеву и Мяснику - ИФ) получила 985 866 829 597 акций, а сам Люльчев - 54 654 654 655 акций ТГК-14.

В картотеке также говорится, что прокуратура одновременно с подачей иска заявила о необходимости принятия обеспечительных мер. Суд удовлетворил это заявление частично, наложив арест на обыкновенные именные бездокументарные акции ТГК-14, принадлежащие ДУК, в количестве 540 540 540 540 штук, а также запретил ДУК отчуждать, передавать в залог или иначе обременять акции любыми иными правами третьих лиц.

В удовлетворении остальных требований суд отказал. В том числе он не стал арестовывать акции ТГК-14, принадлежащие Люльчеву напрямую, а также движимое и недвижимое имущество ДУК и ТГК-14.

По данным ТГК-14 на конец 2025 года, 79,32% акций компании принадлежало АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК). Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД, экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД". Их доли изменились относительно сделки 2021 года после проведенного в 2024 году SPO.

Кроме того, Люльчев напрямую владеет почти 5% ТГК-14, согласно списку аффилированных лиц компании. Оставшаяся часть акций принадлежит различным физлицам и юрлицам (в том числе free float).

Люльчев и Мясник с 2025 года арестованы. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 065 Гкал.ч.