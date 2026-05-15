Росстат отметил снижение ВВП РФ в I квартале 2026 г. на 0,2%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ВВП РФ за I квартал 2026 года снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в пятницу Росстат.

Ранее Минэкономразвития оценило снижение ВВП РФ за январь-март 2026 года в 0,3% в годовом выражении, ЦБ оценивал спад в I квартале на 0,5% г/г. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагал снижение в I квартале на 0,4% в годовом выражении.

Минэкономразвития и ЦБ неоднократно отмечали, что на динамику ВВП в I квартале значительно влияние оказал календарный фактор (в I квартале было на три рабочих дня меньше, чем в I квартале 2025 года), а также холодная зима, которая привела к снижению в стройке по сравнению с прошлым годом.

Во II квартале 2026 года будет уже на три рабочих дня больше, чем годом ранее, поэтому ЦБ ожидает рост ВВП во II квартале на 0,9% г/г.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в 2025 году составил 1,0% после увеличения на 4,9% в 2024 году.

Прогнозы опрошенных в начале мая "Интерфаксом" аналитиков по росту ВВП на 2026 год начинаются от 0,3%, то есть никто не ожидает сокращения экономики. Консенсус-прогноз по динамике ВВП РФ на 2026 год предполагает рост на 0,8%, что выше нового официального прогноза Минэкономразвития (0,4%) и чуть ниже середины интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%).

В 2027 году аналитики ожидают рост российской экономики на 1,6%, что также выше ожиданий Минэкономразвития (рост на 1,4%), но ближе к нижней границе прогноза ЦБ (1,5-2,5%).