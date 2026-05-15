СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в 2,27 рубля на акцию

Годовое собрание акционеров рассмотрит эту рекомендацию 19 июня в Большом Камне

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды за 2025 год в размере 2,27 рубля на акцию, сообщила компания.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 9 июля 2026 года.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд рублей, в 2025 году - 293 млрд рублей. Промежуточный дивиденд был утвержден в размере 11,56 рубля на акцию.

Совет директоров также решил созвать годовое собрание акционеров 19 июня в Большом Камне (Приморский край). Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений собранием акционеров, определена 25 мая 2026 года.

Уставный капитал НК составляет 105 981 778,17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля. Промежуточные дивиденды "Роснефти" за I полугодие 2024 года составили 36,47 рубля, финальные дивиденды за 2024 год - 14,68 рубля на акцию.

Крупнейшими акционерами компании являются "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

"Роснефть" недавно добавила в устав Большой Камень, Иркутск и Ангарск в качестве возможных мест проведения собрания акционеров. Эти изменения были утверждены акционерами на внеочередном собрании в заочной форме 4 мая. НК также может проводить собрания акционеров (в форме совместного присутствия акционеров) в Москве, Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Красногорске Московской области.