Госдуме предложили упростить запуск ЭПР ради экспериментов с ИИ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 1158700-8 об увеличении максимального срока действия экспериментальных правовых режимов (ЭПР) с трех до пяти лет и отмене условия о наличии "нормативного барьера" для их установления. Это, по мнению разработчиков, должно упростить запуск экспериментов с искусственным интеллектом (ИИ).

Законопроект в парламент внесли сенаторы Андрей Клишас, Андрей Яцкин, и Артем Шейкин, а также депутат Госдумы Денис Кравченко.

Авторы документа указывают, что по действующим правилам запуск ЭПР возможен только при наличии общего регулирования, которое содержит требования, запреты и ограничения, затрудняющие внедрение цифровых и технологических инноваций. Речь идет о наличии тех или иных "нормативных барьеров", уточняют авторы проекта в пояснительной записке к проекту.

Это условие сужает возможности применения механизма ЭПР, так как ряд инноваций не имеют нормативного правового регулирования в целом, что обусловлено широким спектром возникающих технологий, а также высокими темпами их развития. Например, в части ИИ отсутствуют законодательные акты, регулирующие порядок его функционирования и внедрения. В результате тестирование ведется преимущественно в уже урегулированных сферах, например в области беспилотного транспорта, тогда как потенциал цифровых технологий значительно шире, отмечают разработчики проекта.

После корректировки регулирования ЭПР мог бы использоваться при тестировании автоматизированной наземной техники в аэропортах, свидетельствует пояснительная записка к проекту. В ней указано, что сейчас Минэкономразвития совместно с Минтрансом, Минпромторгом и рядом заинтересованных компаний прорабатывают инициативу по эксплуатации на территории аэропортов беспилотной (автоматизированной) наземной техники.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают исключить из закона требование об обязательном наличии правового барьера для установления ЭПР.

Кроме того, проект увеличивает максимальный срок действия ЭПР с трех до пяти лет. "Накопленный опыт реализации ЭПР с 2021 года показал, что 3-х летний максимальный срок действия ЭПР в большинстве случаев недостаточен для целей тестирования инновации и эффективного подведения итогов ЭПР", - говорится в пояснительной записке. В ней отмечается, что из семи программ ЭПР, по которым сроки реализации подходили к завершению, продлено шесть программ ЭПР, а также готовится продление еще двух действующих программ ЭПР.

