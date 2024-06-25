Госдума приняла закон о страховании рисков от внедрения ИИ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательном страховании вреда, причиненного искусственным интеллектом (ИИ), в рамках работы экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

Документ № 512628-8 правительство внесло в Госдуму в декабре 2023 г. Поправки вносятся в закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ".

Сейчас страхование рисков в ЭПР носит добровольный характер. "Программой экспериментального правового режима может предусматриваться требование к субъекту экспериментального правового режима о необходимости страхования им гражданской ответственности за причинение указанного вреда при реализации экспериментального правового режима", - говорится в законе.

Принятый закон данную норму убирает и делает страхование обязательным. "Программа ЭПР должна содержать (...) положения о страховании участниками ЭПР своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при реализации ЭПР, в том числе в результате использования решений, созданных с применением технологий искусственного интеллекта, а также требования к условиям такого страхования, в том числе к минимальному размеру страховой суммы, перечню рисков и страховых случаев", - говорится в принятом законе.

В случае вреда, причиненного искусственным интеллектом, помимо обязательного страхования вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан, предлагается создавать комиссию по выявлению обстоятельств, в результате которых был причинен вред. ЦБ определит порядок работы такой комиссии в случае экспериментов с применением ИИ на финансовом рынке, профильные министерства - при работе в режимах ЭПР с ИИ в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях.

Ко второму чтению депутаты внесли поправку, которая обязует правительство ежегодно, до 1 мая, предоставлять в Госдуму и Совет Федерации государственный доклад о деятельности в рамках ЭПР. Была добавлена поправка о сокращении с 30 до 20 рабочих дней срока рассмотрения кабмином инициативного предложения о создании ЭПР в определенной сфере.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Закон о возможности установления ЭПР в сфере цифровых инноваций вступил в силу 28 января 2021 г. Он позволяет компаниям сократить затраты на внедрение новых технологий и снизить юридические риски, так как вводит специальное правовое регулирование, отличающееся от общего правового регулирования. Механизм специального правового регулирования позволяет собрать практические данные и получить обратную связь от участников перед окончательным утверждением новых нормативных актов.

Закон позволяет учреждать ЭПР в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок; дистанционная продажа товаров и услуг; строительство; предоставление государственных и муниципальных услуг; промышленное производство; иные направления по решению правительства.