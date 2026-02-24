Поиск

Brent подешевела до $71,23 за баррель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ушли в минус днем во вторник, растеряв весь достигнутый утром рост.

К 14:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,36%), до $71,23 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,14 (0,23%), до $66,17 за баррель.

Ранее в ходе торгов Brent дорожала до $72,17 за баррель, WTI - до $66,96 за баррель.

Внимание трейдеров сфокусировано на американо-иранском конфликте. Они опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Аналитики Saxo Bank отмечают сохранение нервозности на рынке нефти. "Мир ждет, что произойдет теперь, когда США сосредоточили огромные военные силы вблизи Ирана, переговоры по ядерной программе которого назначены на четверг", - пишут эксперты банка.

На прошлой неделе ряд зарубежных изданий отметили, что силы, которые США скопили в регионе, позволят Вашингтону провести многонедельную военную кампанию против Ирана, больше похожую на полномасштабную войну.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сам предпочел бы заключить соглашение с Тегераном. При этом он добавил, что если сделку заключить не удастся, это будет "очень плохой день" для Ирана.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Женеве 26 февраля.

"В краткосрочной перспективе основное влияние на нефтяные цены будут, вероятно, оказывать геополитические факторы, связанные с конфликтом между США и Ираном", - написал аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Текущая динамика цен в значительной степени обусловлена ожиданиями, отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. По ее словам, трейдеры страхуются от наихудших сценариев.

Влияние на нефтяные цены также оказывает возросшая неопределенность относительно перспектив международной торговли. Верховный суд США 20 февраля признал незаконным решение американского президента о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран, объяснив это тем, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который ссылался Трамп, не дает главе государства полномочий на подобные меры. Трамп в ответ принял решение поднять уровень тарифов на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%, использовав на этот раз закон о торговле 1974 года.

