Нефть Brent подешевела до $71,37 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются днем в пятницу, отступая от достигнутых накануне шестимесячных максимумов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:13 по московскому времени уменьшается на $0,29 (0,4%), до $71,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,31 (0,57%), до $66,11 за баррель. Менее активно торгуемые мартовские контракты, срок обращения которых истекает с окончанием торгов в пятницу, снижаются в цене на $0,27 (0,41%), до $66,16 за баррель.

Несмотря на коррекцию вниз, по итогам недели Brent и WTI могут прибавить порядка 5% на фоне опасений по поводу перебоев в поставках ближневосточной нефти.

Участники рынка продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Глава Белого дома вновь предупредил, что "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

"Внимание рынка явно сместилось на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после провала нескольких раундов переговоров между США и Ираном", - написала аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Эксперт Saxo Bank Оле Хансен отметил, что рынок находится в "нервозном состоянии" и ждет развязки.

Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак, сообщила ранее на этой неделе газета Wall Street Journal.

Источники портала Axios выразили мнение, что в случае неудачи переговоров США с Ираном военная операция будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей, максимально с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.