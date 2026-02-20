Поиск

Нефть Brent подешевела до $71,37 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются днем в пятницу, отступая от достигнутых накануне шестимесячных максимумов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:13 по московскому времени уменьшается на $0,29 (0,4%), до $71,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,31 (0,57%), до $66,11 за баррель. Менее активно торгуемые мартовские контракты, срок обращения которых истекает с окончанием торгов в пятницу, снижаются в цене на $0,27 (0,41%), до $66,16 за баррель.

Несмотря на коррекцию вниз, по итогам недели Brent и WTI могут прибавить порядка 5% на фоне опасений по поводу перебоев в поставках ближневосточной нефти.

Участники рынка продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Глава Белого дома вновь предупредил, что "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

"Внимание рынка явно сместилось на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после провала нескольких раундов переговоров между США и Ираном", - написала аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Эксперт Saxo Bank Оле Хансен отметил, что рынок находится в "нервозном состоянии" и ждет развязки.

Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак, сообщила ранее на этой неделе газета Wall Street Journal.

Источники портала Axios выразили мнение, что в случае неудачи переговоров США с Ираном военная операция будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей, максимально с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

 Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

 ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

Brent подорожала до $71,98 за баррель

 Brent подорожала до $71,98 за баррель

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газы на $7 млрд

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });