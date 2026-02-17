Warner Bros. назначила на 20 марта голосование по сделке с Netflix

Кроме того, WBD возобновит переговоры с Paramount на семь дней

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Warner Bros. Discovery (WBD) назначила на 20 марта специальное собрание акционеров для проведения голосования по сделке с Netflix Inc., рекомендованной советом директоров.

При этом компания сообщила, что временно возобновит переговоры с другим претендентом на ее покупку - Paramount Skydance Corp.

Договоренности с Netflix позволяют WBD вступить в переговоры с Paramount на семь дней - до 23 февраля 2026 года, чтобы прояснить ситуацию для акционеров и дать последней возможность представить свое наилучшее и окончательное предложение. В этот период стороны также смогут обсудить не решенные ранее вопросы.

Если после переговоров WBD сочтет предложение Paramount предпочтительным, у Netflix будет возможность улучшить свою заявку, чтобы уравнять ее с условиями конкурента.

На данный момент совет директоров WBD по-прежнему рекомендует акционерам принять условия Netflix и отклонить враждебное предложение Paramount, говорится в сообщении.

Netflix 5 декабря объявила о покупке ряда активов WBD - киностудии Warner Bros., телеканала HBO и стримингового сервиса HBO Max, оценив их в $27,75 за акцию. Изначально предполагалось, что часть этой суммы будет оплачена акциями Netflix, однако в январе компании договорились, что сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

Paramount направила предложение напрямую акционерам WBD о выкупе их акций по цене $30 за бумагу. Paramount предлагает купить всю WBD, с учетом сегмента Global Networks, в который входят известные развлекательные, спортивные и новостные телеканалы, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery. Соглашение с Netflix предусматривает выделение Global Networks в самостоятельную компанию. Позднее Paramount улучшила свое предложение, дополнив его личной гарантией миллиардера Ларри Эллисона о предоставлении финансирования, а на прошлой неделе добавила еще ряд корректировок, чтобы снять ряд опасений акционеров.

Так, Paramount заявила, что покроет штраф в $2,8 млрд, который WBD будет вынуждена заплатить за расторжение соглашения с Netflix, и выступит гарантом при рефинансировании долга WBD. Кроме того, компания заявила о готовности компенсировать акционерам компании убытки, если сделка не будет закрыта до 31 декабря, дав понять, что уверена в ее поддержке регуляторами.