Netflix изменила предложение о покупке активов Warner Bros. Discovery

Компания полностью оплатит сделку денежными средствами

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Netflix Inc. и Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) изменили соглашение о покупке Netflix активов WBD и договорились, что сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

Как говорится в сообщении Netflix, стороны упростили структуру транзакции, сделав ее более понятной для акционеров WBD, что будет способствовать ускорению утверждения ими сделки. Ожидается, что голосование акционеров пройдет до апреля 2026 года.

Ранее о том, что Netflix и WBD обсуждают изменения к соглашению, сообщала The Wall Street Journal.

Netflix 5 декабря объявила о покупке ряда активов WBD - киностудии Warner Bros., телеканала HBO и стримингового сервиса HBO Max, оценив их в $27,75 за акцию. Предполагалось, что $23,25 будут оплачены денежными средствами, $4,5 - акциями Netflix.

Условия сделки предусматривали корректировки, если цена бумаг Netflix опустится ниже $97,91. С начала попыток купить активы WBD в октябре прошлого года цена котировки снизились примерно на четверть. По данным на закрытие рынка в понедельник они составили $88.

Совет директоров WBD поддержал сделку с Netflix, однако ее пытается сорвать Paramount Skydance, которая обратилась напрямую к акционерам WBD с предложением выкупить всю компанию, с учетом сегмента Global Networks, включающего известные развлекательные, спортивные и новостные телеканалы, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery. Соглашение с Netflix предусматривает выделение Global Networks в самостоятельную компанию.

В январе Paramount в очередной раз подтвердила предложение о выкупе акций WBD по цене $30 за бумагу. Компания неоднократно заявляла, что ее оферта является гораздо более выгодной, чем заявка Netflix, в том числе и потому, что она готова полностью оплатить сделку денежными средствами.

Котировки акций Netflix повышаются на 1% в ходе предварительных торгов во вторник, бумаги WBD дешевеют на 0,2%, Paramount Skydance - на 0,9%.