Выручка РФ от экспорта игристых вин в 2025 году выросла в 1,4 раза до $4,7 млн

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала игристых (шампанских) вин на $4,7 млн, что на 44% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт составил почти 1,5 млн литров. Динамика этого показателя не приводится.

Самым крупным импортером этого российского вина стал Казахстан, закупивший его 425 тыс. литров. В Белоруссию было отправлено около 358 тыс. литров, Китай - более 327 тыс. литров, Киргизию - около 115 тыс. литров, Абхазию - около 74 тыс. литров.

Максимальный объем экспорта игристого вина из России был зафиксирован в 2021 году - около 2,2 млн литров.

Как сообщалось, по данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году в РФ было произведено 18,96 млн декалитров игристых (шампанских) вин, что на 7,7% больше, чем в 2024 году.