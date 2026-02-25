Поиск

Рубль утром понижается к юаню, несмотря на небольшое укрепление нефти

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль дешевеет, несмотря на небольшую позитивную динамику на рынке нефти.

Поддержку котировкам нацвалюты оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0685 руб. (+1,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,87 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может уйти ниже уровня в 11 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Участники торгов во вторник проигнорировали некоторое ухудшение геополитического фона, а окончание длинных выходных в Китае не привело к достаточной активизации спроса со стороны импортеров, что могло бы стабилизировать юань у уровней закрытия прошлой недели, отмечает эксперт.

"Ожидаем в среду продолжения движения китайской валюты в диапазоне 10,8-11,5 руб. При этом юань может попытаться отыграть часть потерь вторника. Однако основным сценарием до конца недели видится дальнейшее укрепление рубля, - пишет Зварич в материале ПСБ. - Повышенные продажи валюты со стороны ЦБ РФ и подготовка экспортеров к налоговым выплатам создадут навес предложения валюты, который не сможет компенсировать активизация спроса на валюту со стороны импортеров. В результате к концу недели видим риски отступления юаня ниже 11 руб.".

Нефть

Цены на нефть повышаются в среду, рынок следит за развитием ситуации вокруг Ирана и ждет публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $71,19 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,66% до $66,05 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к Конгрессу во вторник, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Женеве 26 февраля. США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что они нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив – ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 18:30 по Москве.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 11,4 млн баррелей.

