Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 0,2%

вырос на 0,2% до

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на "Мосбирже" в среду умеренно подрос на фоне благоприятной сырьевой конъюнктуры (растут металлы, нефть Brent торгуется выше $71 за баррель) и в ожидании объявления даты и места следующей трехсторонней встречи делегаций Россия-США-Украина по украинскому урегулированию.

Сдерживающим фактором для покупателей выступает возросшая санкционная активность Запада против России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2783,29 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 1144,13 пункта. Лидируют в росте акции "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%) и подорожавшие на квартальном отчете бумаги ВТБ (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 25 февраля, составляет 76,6342 рубля (-11,77 копейки).

ВТБ в IV квартале 2025 года заработал чистую прибыль в размере 121,3 млрд рублей, что на 31% ниже, чем годом ранее, сказано в отчетности группы. В целом за 2025 год группа заработала 502,1 млрд рублей чистой прибыли против рекордных 551,4 млрд рублей в 2024 году (снижение на 8,9%).

Опубликованные результаты оказались чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную чистую прибыль на уровне 119,5 млрд рублей и годовую в 500,3 млрд рублей.

Как сообщил ВТБ, группа перевыполнила стратегический план по совокупной чистой прибыли за первые два года текущей трехлетней стратегии.

Подорожали также акции "ФосАгро" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "АЛРОСА" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Северстали" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Выручка ПАО "Группа компаний "Базис" (-1,9%, до 144 рублей) (ГК "Базис", головная структура одноименного разработчика системного ПО) в 2025 году по МСФО составила 6,3 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2024 году, говорится в сообщении компании. В 2025 году "Базис" получил чистую прибыль в размере 2,2 млрд рублей, что на 8,6% больше, чем в 2024 году.

В 2026 году ГК "Базис" ожидает роста выручки по МСФО на 30-40%, сообщила компания.

Менеджмент "Базиса" может предложить совету директоров рассмотреть возможность выплаты дивидендов за 2025 год в размере 50% от скорректированного NIC за 2025 год, или 7,2 рубля на одну акцию, говорится в сообщении. По итогам 2025 года показатель скорр. NIC компании составил 2,37 млрд рублей, увеличившись на 33%.

Канадские власти решили пополнить санкционные списки по России еще 53 организациями и 21 частным лицом. Как сообщило правительство страны, Канада вводит также санкции против 100 судов из "российского теневого флота" (...), снижает "потолок цен" на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель".

Оттава пытается снизить прибыль России в сфере энергетики, сократить возможность использовать криптовалюты, уменьшить военный потенциал, в том числе в сфере беспилотников и технологий искусственного интеллекта.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что 20-й пакет санкций против России принять удастся, а Украина сможет получить кредит 90 млрд евро, сообщил Bloomberg. "Мы предоставим Украине кредит на сумму 90 млрд евро тем или иным способом, - сказала она. - Уверена, что 20-й пакет санкций ЕС против России примут".

По данным СМИ, Венгрия и Словакия продолжают блокировать одобрение санкционного пакета.

Великобритания, которая ввела санкции против "Транснефти", исключила из санкционного списка нефтепровод "Дружба" до 14 октября 2027 года, говорится в документе OFSI. Нефтепровод "Дружба" проложен в Европу, российскую нефть по нему получают Венгрия и Словакия. Также по северной ветке нефтепровода поставляется казахстанская нефть в Германию.

США пополнили санкционные списки по России еще тремя юридическими и четырьмя физическими лицами, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Согласно документу, санкции вводят в связи с активностью в киберпространстве. В частности, под санкциями оказались зарегистрированные в ОАЭ компании Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ., а также ООО "Матрица".

США активно работают над урегулированием украинского конфликта, заявил в Конгрессе президент Дональд Трамп.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС накануне отступили от сопротивлений 2810 пунктов и 1150 пунктов соответственно, отыгрывая расширение санкций со стороны Великобритании и Канады, а также общее ужесточение геополитической риторики. Во второй половине недели при этом внимание инвесторов будет обращено на финансовые результаты ряда крупнейших эмитентов за 2025 год по МСФО, которые помогут прояснить их дивидендные перспективы. В среду инвесторы будут оценивать годовую отчетность ВТБ, при этом по бумагам банка, вне зависимости от уровня прибыли, еще какое-то время может сохраняться дивидендная интрига, считает аналитик.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, в среду рынок акций останется в режиме ожидания геополитических новостей.

Индекс МосБиржи накануне протестировал 2800 пунктов, но закрепиться на этом рубеже не смог - инвесторы предпочли зафиксировать краткосрочную прибыль на фоне сохранения опасений относительно дальнейшего хода переговоров по мирному урегулированию и отката нефтяных котировок.

Несмотря на новостной вакуум, рынок в целом смотрится неплохо - индекс МосБиржи удерживается в верхней части диапазона 2700-2800 пунктов, виден, пусть и точечный, спрос на ключевые бумаги. В среду рынок акций, скорее, останется в режиме ожидания - для новых попыток индекса МосБиржи преодолеть район 2800 пунктов нужны в первую очередь обнадеживающие сигналы с переговоров по Украине. Корпоративные новости и ожидания (в среду отчитался ВТБ, в четверг - Сбербанк, "Озон", "Ростелеком"), скорее, останутся на втором плане, полагает Локтюхов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, поводов для пробоя индексом МосБиржи мощного сопротивления 2800 пунктов по-прежнему нет. Введение очередных санкций со стороны Великобритании и Канады не окажет значимого влияния на экономику России и не является поводом для просадки.

Таким образом, индекс МосБиржи продолжает оставаться в боковике с границами 2700-2800 пунктов. Промежуточный уровень поддержки/сопротивления проходит в районе 2750 пунктов. В среду сильные движения рынка маловероятны, но стоит обратить внимание на акции ВТБ - банк обнародовал отчетность за прошлый год, и, не исключено, что расскажет о планах по размеру дивидендов. Чем больше будет размер планируемых выплат, тем сильнее может быть рост бумаг. Цель подъема - район 93 руб. Его достижение позволит закрыть дивидендный гэп прошлого года. В случае ухода котировок к этой отметке (нет уверенности, что это случится скоро), стоит задумываться о фиксации прибыли по среднесрочным позициям, считает аналитик.

На рынке нефти все спокойно. Довольно вялый штурм сопротивления $72 за баррель Brent оказался неудачным, и нефть легла в боковик вокруг отметки $71. Поддержка расположена в районе $70 за баррель, но она не очень сильная и будет легко пройдена при уменьшении напряженности вокруг Ирана, полагает Соколов.

В США индексы акций накануне подросли на 0,8-1% во главе с Nasdaq, отыграв почти все потери начала недели. Перед этим, в понедельник, основные индексы США упали более чем на 1% из-за неопределенности в политике пошлин и ввиду опасений за устойчивость ИИ-сектора.

Трамп объявил о введении базовой пошлины на весь импорт из всех стран мира в размере 10%. Это решение вступило в силу во вторник. Американский президент также говорил, что базовая пошлина будет повышена до 15%, однако сроки действия такой меры и дата ее вступления в силу остаются под вопросом.

Решение Верховного суда США признать незаконными введенные Трампом в прошлом году пошлины может способствовать охлаждению инфляции, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. При этом он отметил, что хотел бы видеть больше свидетельств замедления роста потребительских цен, прежде чем поддерживать дальнейшее снижение ключевой процентной ставки.

24 февраля стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый организацией Conference Board, в феврале повысился до 91,2 пункта. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составляло 89 пунктов, а не 84,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали, что в феврале индикатор составит 87 пунктов, по данным Trading Economics.

Также участники рынка следили за новостями из корпоративного сектора. Акции Advanced Micro Devices подорожали на 8,8% на новости о том, что Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) решила закупить у AMD процессоры на сумму до $60 млрд в течение пяти лет.

Позднее на этой неделе будет обнародована отчетность Nvidia Corp., крупнейшей по капитализации компании мира.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2% и обновил максимум, австралийский индекс ASX Australia поднялся на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Инфляция в Австралии в январе осталась на декабрьском уровне в 3,8%, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты в среднем ожидали рост цен на уровне 3,7%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены подросли после коррекции накануне, рынок ждет развития событий вокруг Ирана.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $71,19 за баррель (-1% во вторник), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7% до $66,07 за баррель (-1% накануне).

Трамп заявил в Конгрессе, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы. Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Женеве 26 февраля. США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются удара по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который выйдет в среду в 18:30 МСК. Оценки Американского института нефти API показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 11,4 млн баррелей.