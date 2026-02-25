Поиск

ВВП Германии в IV квартале ожидаемо вырос на 0,3%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Объем ВВП Германии в четвертом квартале 2025 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства.

Это совпало как с предварительно объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В годовом выражении рост экономики ФРГ в четвертом квартале составил 0,4%. Данный показатель также не пересматривался и совпал с ожиданиями экспертов.

Квартальная динамика стала лучшей за три квартала, годовая - за три года.

Государственные расходы в октябре-декабре увеличились на 1,1% относительно предыдущих трех месяцев, потребительские расходы - на 0,5%, капвложения - на 1%.

Экспорт товаров и услуг уменьшился на 0,6%, импорт - на 0,3%.

В третьем квартале ВВП Германии не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и увеличился на 0,3% в годовом выражении.

