Росрыболовство выступило против введения экспортных пошлин на рыбу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Росрыболовство выступает против введения экспортных пошлин на рыбу.

"По экспортным пошлинам наша позиция остается неизменной: мы выступаем против введения экспортных пошлин. В такой экономической ситуации, конечно, любые нововведения экономического характера, которые ухудшают ситуацию в отрасли, мы считаем неправильными", - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании в Совете Федерации по вопросам развития рыбной отрасли.

По его словам, этот вопрос обсуждался со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. "Сейчас не то время, когда к рыбакам надо предъявлять повышенный экономический интерес", - отметил он.

Говоря о вкладе отрасли в бюджет, Шестаков заявил, что собраны "достаточно большие" средства от крабовых аукционов, "большое количество средств соберем при перезаключении договоров на пользование рыболовными участками". К тому же надо учитывать и огромные инвестиции, которые отрасль вкладывает в строительство новых судов и предприятий, сказал глава ведомства.

Ранее против введения экспортных пошлин на рыбу выступил и Рыбный союз. Как заявлял его председатель Александр Панин в декабре 2025 года, "вопрос сейчас обсуждается в правительстве, рыбаки активно сопротивляются".

Вопрос о введении экспортных пошлин на рыбу обсуждается давно. По итогам совещания с членами правительства 29 октября 2025 года президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности введения экспортных пошлин на основные виды биоресурсов. Как сообщалось, цель этой меры - стимулирование производства отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки.

