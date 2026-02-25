ЦБ зафиксировал рост поддельных иностранных банкнот в 2025 году на 44% до 2,7 тыс. шт.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Количество поддельных банкнот иностранных государств в 2025 году увеличилось до 2,7 тысяч штук, что на 44% выше показателя 2024 года, прежде всего за счет фальшивых долларов США, говорится в сообщении ЦБ.

Среди выявленных подделок доллары США составили 2,65 тыс. штук, поддельные банкноты евро – 40 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (12) и узбекский сум (1).

Всего за 2025 год в банковской системе РФ было обнаружено 6,6 тыс. штук поддельных банкнот, за год их количество в обращении сократилось на 20%. По-прежнему чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов – 5 000 рублей (62%) и 1 000 рублей (31%). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 200 рублей (4). При этом обнаружены 75 поддельных монет номиналом 10 рублей, 34 поддельные монеты номиналом 5 рублей и 1 поддельная монета номиналом 2 рубля.

Больше всего фальшивых денег выявлено в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах, наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе, сказано в сообщении регулятора.

Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, не изменился по сравнению с 2024 годом и составил 1 подделку на 1 млн банкнот, находящихся в обращении.