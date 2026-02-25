Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Бельгия, один из основных мировых покупателей алмазов и производителей бриллиантов, лишилась беспошлинного доступа к рынку США, который является ключевым для ювелирных изделий, пишет Financial Times (FT).

Во вторник вступила в силу 10-процентная пошлина на ряд товаров ЕС, включая бриллианты, заменив нулевую ставку, действовавшую с сентября 2025 года. Эти исключения для бриллиантов и других товаров, включая самолеты, были введены в рамках прошлогоднего торгового соглашения между ЕС и США.

Изменение последовало за решением Верховного суда США от 20 февраля, который пришел к выводу, что американский президент Дональд Трамп не имел права использовать принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения пошлин на импорт товаров.

Администрация Трампа сразу же ввела пошлины в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года, и все предыдущие исключения были отменены. Трамп пригрозил повысить ставку до 15%, что является максимально допустимым уровнем в соответствии со статьей 122.

До заключения широкого торгового соглашения между ЕС и США бриллианты облагались 15%-й пошлиной. Освобождение от пошлины, которое Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) называл "огромным импульсом" для алмазной промышленности Бельгии, сделало Антверпен единственным крупным алмазным центром в мире с беспошлинным доступом на американский рынок. Для сравнения, бриллианты из Индии с конца прошлого года облагались 50%-ми пошлинами, которые были скорректированы до 18% в феврале этого года.

Антверпен ежегодно экспортирует в США бриллиантов на сумму $2,1 млрд, что делает Америку крупнейшим пунктом назначения для этого товара, так как суммарный годовой объем торговли Бельгии составляет $3,9 млрд.