De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - De Beers повыcила цены на крупные алмазы в ходе регулярного сайта, проходящего на этой неделе в Ботсване, сообщает отраслевое агентство Rapaport.

Этот шаг отражает острую нехватку алмазов 5 карат и более: огранщики борются за поставки на фоне сокращения предложения производителями.

Алмазодобытчики во главе с De Beers снижали добычу перед лицом слабого спроса, вызванного затяжным кризисом на алмазном рынке. В 2025 году добыча De Beers сократилась на 12%, до 21,7 млн карат, прогноз на 2026 год был скорректирован с 26-29 млн карат до 21-26 млн карат.

При этом спрос на крупные алмазы оставался стабильным, так как в этом сегменте конкуренция с синтетическими (lab grown) камнями не столь серьезна, как в мелком сырье. "Хотя спрос на более крупные и качественные алмазы в течение (2025) года укреплялся, спрос на более мелкие и менее качественные алмазы испытывал давление в свете растущего предложения со стороны других производителей", - заявила De Beers, комментируя финансовые итоги 2025 года.

Разница в динамике между крупными и мелкими камнями была характерна для 2025 года: например, отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI) для бриллиантов весом 0,3 карата снизился на 20,3% за год, для камней 0,5 карата - на 26%, в то же время RAPI для камней весом 3 карата вырос на 0,3%.

На первой в 2026 году регулярной торговой сессии De Beers снизила цены на алмазы, сообщал Bloomberg. В частности, была значительно скорректирована стоимость на камни размером более три четверти карата. До этого De Beer снижала цены в декабре 2024 года. В прошлом году De Beers не снижала официальные цены на своих торговых сессиях (сайтах). Как правило, компания старается избегать этого, поскольку такой шаг может негативно повлиять на общее настроение рынка.

Алмазный рынок переживает один из самых глубоких и продолжительных кризисов на фоне сокращения расходов на предметы роскоши в Китае и роста популярности синтетических камней. Усугубило ситуацию введение американских пошлин на товары из Индии, которая является крупнейшим в мире импортером алмазов и производителем бриллиантов.

De Beers Rapaport Индия Китай Ботсвана RapNet
