Поиск

Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Государство готовится вновь ужесточить параметры бюджетного правила на фоне недобора нефтегазовых доходов.

"Действительно, доля нефтегазовых доходов (в структуре доходов бюджета - ИФ) снижается. Мы видим эту ситуацию, и с тем чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены", - сказал глава Минфина Антон Силуанов журналистам после отчета правительства в Госдуме.

"В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила.

"Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства", - сказал Силуанов.

В 2025 году, было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Пока Минфин не видит необходимости в дополнительном пересмотре бюджетной конструкции, обсуждение этого вопроса возможно, только если появятся предпосылки полагать, что равновесная цена в среднесрочной перспективе будет находиться ниже запланированной цены отсечения, еще в январе говорил замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Начало года интересное выдалось, и конец прошлого года. Цены на нефть, действительно, ниже существенно, чем базовые наши отсечки. И в принципе это говорит о том, что правительство вовремя приняло решение, что постепенно надо отсечку снижать", - комментировал он месяц назад принятые в 2025 году решения.

"Если ситуация будет развиваться как-то иначе, по еще более консервативному сценарию, чем мы предполагаем, возможно, потребуется какое-то дополнительное обсуждение бюджетной конструкции", - сказал тогда Колычев.

В Госдуме Михаил Мишустин рассказал о многочасовом совещании с участием президента Владимира Путина, где обсуждались подходы к финансированию дефицита федерального бюджета.

Федеральный бюджет в январе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом в размере 1,72 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Доходы бюджета в январе снизились на 11,6% год к году и составили 2,362 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы упали вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 393 млрд рублей на фоне снижения цен на нефть. Также они были ниже базовых нефтегазовых доходов, которые составили 576 млрд рублей. В связи с этим средства Фонда национального благосостояния в объеме недополученных нефтегазовых доходов были использованы в целях финансирования дефицита.

Хроника 03 июня 2024 года – 25 февраля 2026 года Бюджет РФ
Антон Силуанов Владимир Колычев Минфин Михаил Мишустин правительство ФНБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Смоленской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки БПЛА

Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов

Мишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитет

 Мишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитет

СКР сообщил о семи погибших при атаке БПЛА на предприятие в Смоленской области

Около 4 млн иностранцев подтвердили свою личность через единую биометрическую систему РФ

Кабмин РФ поддержал инициативу по введению механизма постоплаты парковки

Google и Telegram оштрафованы в РФ на 22,8 и 7 млн руб. за неудаление контента

Арестован фигурант дела о гибели туристов из КНР на Байкале

 Арестован фигурант дела о гибели туристов из КНР на Байкале

В Смоленской области в результате удара БПЛА по предприятию погибли четверо

ПСБ в третий раз выставил на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8505 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });