Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Государство готовится вновь ужесточить параметры бюджетного правила на фоне недобора нефтегазовых доходов.

"Действительно, доля нефтегазовых доходов (в структуре доходов бюджета - ИФ) снижается. Мы видим эту ситуацию, и с тем чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены", - сказал глава Минфина Антон Силуанов журналистам после отчета правительства в Госдуме.

"В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила.

"Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства", - сказал Силуанов.

В 2025 году, было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Пока Минфин не видит необходимости в дополнительном пересмотре бюджетной конструкции, обсуждение этого вопроса возможно, только если появятся предпосылки полагать, что равновесная цена в среднесрочной перспективе будет находиться ниже запланированной цены отсечения, еще в январе говорил замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Начало года интересное выдалось, и конец прошлого года. Цены на нефть, действительно, ниже существенно, чем базовые наши отсечки. И в принципе это говорит о том, что правительство вовремя приняло решение, что постепенно надо отсечку снижать", - комментировал он месяц назад принятые в 2025 году решения.

"Если ситуация будет развиваться как-то иначе, по еще более консервативному сценарию, чем мы предполагаем, возможно, потребуется какое-то дополнительное обсуждение бюджетной конструкции", - сказал тогда Колычев.

В Госдуме Михаил Мишустин рассказал о многочасовом совещании с участием президента Владимира Путина, где обсуждались подходы к финансированию дефицита федерального бюджета.

Федеральный бюджет в январе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом в размере 1,72 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Доходы бюджета в январе снизились на 11,6% год к году и составили 2,362 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы упали вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 393 млрд рублей на фоне снижения цен на нефть. Также они были ниже базовых нефтегазовых доходов, которые составили 576 млрд рублей. В связи с этим средства Фонда национального благосостояния в объеме недополученных нефтегазовых доходов были использованы в целях финансирования дефицита.