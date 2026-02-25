Силуанов не исключил некоторого смещения показателей бюджета 2026 г. из-за внешней конъюнктуры

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Показатели федерального бюджета на 2026 год из-за внешней конъюнктуры могут быть несколько скорректированы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Возможно, с учетом внешней конъюнктуры показатели будут чуть смещены, чуть изменены", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр подчеркнул, что при этом все взятые обязательства будут обеспечены необходимым финансированием.

Законом о бюджете на 2026 год запланирован дефицит на уровне 3,8 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Доходы бюджета в текущем году ожидаются в размере 40,3 трлн рублей, расходы - 44,1 трлн рублей.