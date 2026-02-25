Поиск

Индия в 2025 году сократила импорт СПГ на 8%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Индия в 2025 году импортировала 25,589 млн тонн СПГ (33 млрд куб. м после регазификации), что на 8% меньше, чем в 2024 году (27,869 млн тонн), сообщает Министерство торговли и промышленности.

В 2025 году во время летнего максимума спроса - в мае, июне, июле - температура воздуха в стране была заметно ниже экстремальных значений 2024 года, что могло ограничить аппетиты импортеров СПГ.

Если не принимать во внимание высокую базу 2024 года, поставки СПГ в Индию демонстрируют устойчивый рост в долгосрочной перспективе: за 2023 год получено 22 млн тонн СПГ, за 2022 год - 20 млн тонн.

Сейчас в республике работают семь приемных терминалов общей мощностью 47,7 млн тонн в год.

По итогам 2025 года Индия занимает пятое место в мире по объему импорта, следуя за Китаем, Японией, Южной Кореей и Францией. Годом ранее она обходила Францию (26 млн тонн в 2024 году и 32 млн тонн в 2025 году).

В 2025 году более чем 2/5 объема поставлено из Катара - 10,924 млн тонн (-4%). Далее следуют США (2,792 млн тонн, -48%), ОАЭ (2,495 млн тонн, -21%), Ангола (1,756 млн тонн, -16%), Нигерия (1,703 млн тонн, +19%), Оман (1,658 млн тонн, +26%).

Прямых поставок СПГ из России в Индию нет. При этом в страну пришло пять грузов из Камеруна. Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации у "Газпрома" Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" направляется другим адресатам.

