Brent остается в плюсе и торгуется у $71,18 за баррель

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе, рынок следит за развитием ситуации вокруг Ирана и ждет публикации данных о запасах энергоносителей в США.

К 14:10 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,58%) до $71,18 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,32 (0,49%), до $65,95 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил Конгрессу, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы. Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе последнего должен состояться в Женеве 26 февраля. США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что они нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив, - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

"Пока мы остаемся в нынешних условиях неопределенности, цены на нефть более подвержены риску роста на любых новостях, касающихся переговоров США и Ирана", - отмечает руководитель направления рыночного анализа Vortexa Ltd. Саманта Хартке.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 18:30 мск.

Оценки Американского института нефти, опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 11,4 млн баррелей.