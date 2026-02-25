ВТБ до апреля продаст с баланса около 300 млрд рублей необеспеченных розничных кредитов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в рамках мер по поддержанию достаточности капитала планирует масштабную продажу секьюритизированных необеспеченных розничных кредитов внешним игрокам на банковском рынке, заявил на конференц-звонке первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Предполагается, что мы до 1 апреля продадим около 300 млрд рублей с баланса, и это будет соответствовать примерно 500 млрд рублей RWA (взвешенных по риску активов - ИФ), высвобожденных, соответственно делите на десять - 50 млрд рублей капитала будет в рамках этой транзакции высвобождено", - сказал он.