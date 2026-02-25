Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на подрастающую нефть

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет, несмотря на подрастающую нефть.

Поддержку рублю может оказывать спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 составил 11,146 руб., что на 9,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 увеличился на 39 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,56 руб. за доллар контракт EURRUBF вырос на 38 копеек, до 90,36 руб. за евро.

Курс валютной пары юань/рубль может уйти ниже уровня в 11 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Участники торгов во вторник проигнорировали некоторое ухудшение геополитического фона, а окончание длинных выходных в Китае не привело к достаточной активизации спроса со стороны импортеров, что могло бы стабилизировать юань у уровней закрытия прошлой недели, отмечает эксперт.

"Ожидаем в среду продолжения движения китайской валюты в диапазоне 10,8-11,5 рубля. При этом юань может попытаться отыграть часть потерь вторника. Однако основным сценарием до конца недели видится дальнейшее укрепление рубля, - пишет Зварич в материале ПСБ. - Повышенные продажи валюты со стороны ЦБ РФ и подготовка экспортеров к налоговым выплатам создадут навес предложения валюты, который не сможет компенсировать активизация спроса на валюту со стороны импортеров. В результате к концу недели видим риски отступления юаня ниже 11 рублей".

Торговый диапазон для пары юань/рубль в 11-11,2 руб. за юань в целом пока сохраняет актуальность, но разовые потоки, связанные с закончившимися праздниками в КНР, рискуют на время выводить курс за указанные границы, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Если Минэнерго США в среду подтвердит оценки API о резком росте запасов нефти за неделю, котировки нефти марки Brent рискуют снизиться к $70 за баррель, но уйти ниже данной отметки без деэскалации ситуации вокруг Ирана пока может быть сложно, говорится в комментарии экспертов банка.

Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в среду, рынок следит за развитием ситуации вокруг Ирана и ждет публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по московскому времени составляет $71,08 за баррель, что на 0,47% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,35%, до $65,85 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к Конгрессу во вторник, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе последнего должен состояться в Женеве 26 февраля. США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что они нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 18:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 11,4 млн баррелей.