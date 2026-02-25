Глава Минэнерго заявил, что экспорт угля из РФ в 2025 году вырос на 7%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт угля из РФ в 2025 г. вырос на 7% по сравнению с 2024 г., до 211 млн т, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) министр энергетики Сергей Цивилев.

По словам Цивилева, после введения со стороны ЕС и Великобритании эмбарго на поставки угля из РФ российской угольной отрасли пришлось перестраиваться, но она смогла восстановиться, найти новые рынки и восстановить объемы экспорта угля.

Эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ вступило в силу в августе 2022 г. в рамках пятого пакета санкций.

Ранее Минэнерго ожидало по итогам 2025 г. экспорт угля на уровне 204-205 млн т, а также рассчитывало на сохранение достигнутых показателей добычи и экспорта угля в 2026 г.

По данным Росстата, добыча угля в РФ в 2025г. снизилась на 0,2% по сравнению с уровнем 2024 г., до 429 млн т.