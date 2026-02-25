Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Влияние изменений налогов, в том числе повышения НДС, на инфляцию оказалось значительно ниже, чем ожидалось, это следствие жесткой ДКП, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

"У нас годовая инфляция уже ниже 6%, на 16 февраля - 5,85%. В общем и целом тот скачок, который был в начале года, прошли", - ответил он на вопрос, нормализовались ли темпы роста цен в стране.

"Очевидно, что влияние изменений в налогах, того же НДС, существенно меньше, чем предполагалось - и это тоже отражение тех жестких денежно-кредитных условий, которые сейчас в экономике существуют", - заявил министр.

Инфляция с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,2% с 27 января по 2 февраля. С начала месяца рост цен к 16 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,95%.

Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,85% с 5,94% на 9 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь февраль 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

ЦБ 13 февраля повысил прогноз по инфляции в России в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.

Прогноз Минэкономразвития от сентября по инфляции на 2026 год - 4%. Министерство представит уточненный макропрогноз в апреле.