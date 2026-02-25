Реальные доходы россиян в 2025 году выросли на 7,7%, зарплаты в реальном выражении - на 4,4%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте реальных доходов и зарплат граждан РФ в прошлом году.

"Реальные доходы населения за 2025 год выросли на 7,7%, а заработная плата в реальном выражении - на 4,4%", - сказала Голикова журналистам в Госдуме в среду.

По ее словам, на это оказывает влияние "работа, которая проводится по поддержке семей с точки зрения пособий, по увеличению МРОТ, и по индексации заработной платы".

"И это позволяет нам формировать все те меры поддержки, которые важны для наших граждан и решают проблему бедности", - пояснила Голикова.