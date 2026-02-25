Ведомства РФ проработают налоговые преференции для биотехнологических компаний

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ согласовал с ведомствами проект дорожной карты по формированию регулирования в области биоэкономики, предполагающий в числе прочего подготовку налоговых преференций и мер по снижению финансовой нагрузки на предприятия отрасли.

Как сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Михаила Юрина, "в основе плана лежит формирование конкурентной среды, включая проработку налоговых преференций и снижение финансовой нагрузки на биотехнологические предприятия".

Также дорожная карта предусматривает проработку тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза зарубежных продуктов биоэкономики, а также введение санитарно-эпидемиологического контроля импортируемой продукции.

"Для корректного оформления отрасли в нормативном поле Минпромторг совместно с Минсельхозом и отраслевым сообществом проводят работу по подготовке предложений по корректировке кодов ОКПД2 - актуализацию планируется завершить ко второму полугодию 2026 года", - отмечается в сообщении.

Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики", рассчитанный до 2030 года, был утвержден в декабре, его реализация стартовала с этого года. Он предполагает увеличение к 2030 году технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, рост производства в этой сфере на 96%, повышение доли отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%.

В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

Минпромторг ранее отмечал, что нацпроект будет включать в себя 36 направлений. Они разделены на четыре блока: микроорганизмы, культуры клеток и их производные; продукты микробного синтеза; продукты переработки растительного и животного сырья; а также средства производства.

Согласно материалам Минпромторга, на реализацию нацпроекта до 2030 года планируется выделить 20 млрд рублей. Потенциальный объем рынка к 2030 году - свыше 700 млрд рублей.

В октябре 2025 года министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках форума "Биопром" сообщал, что ведомство прогнозирует рост оборота биоэкономики в РФ более быстрыми темпами, чем это заложено в разработанный правительством РФ национальный проект, который предполагает удвоение оборота к 2036 году, до 1 трлн рублей. Он отмечал, что размер рынка биотехнологий в РФ по итогам 2024 года – 440-450 млрд рублей.