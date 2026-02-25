Поиск

Ведомства РФ проработают налоговые преференции для биотехнологических компаний

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ согласовал с ведомствами проект дорожной карты по формированию регулирования в области биоэкономики, предполагающий в числе прочего подготовку налоговых преференций и мер по снижению финансовой нагрузки на предприятия отрасли.

Как сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Михаила Юрина, "в основе плана лежит формирование конкурентной среды, включая проработку налоговых преференций и снижение финансовой нагрузки на биотехнологические предприятия".

Также дорожная карта предусматривает проработку тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза зарубежных продуктов биоэкономики, а также введение санитарно-эпидемиологического контроля импортируемой продукции.

"Для корректного оформления отрасли в нормативном поле Минпромторг совместно с Минсельхозом и отраслевым сообществом проводят работу по подготовке предложений по корректировке кодов ОКПД2 - актуализацию планируется завершить ко второму полугодию 2026 года", - отмечается в сообщении.

Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики", рассчитанный до 2030 года, был утвержден в декабре, его реализация стартовала с этого года. Он предполагает увеличение к 2030 году технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, рост производства в этой сфере на 96%, повышение доли отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%.

В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

Минпромторг ранее отмечал, что нацпроект будет включать в себя 36 направлений. Они разделены на четыре блока: микроорганизмы, культуры клеток и их производные; продукты микробного синтеза; продукты переработки растительного и животного сырья; а также средства производства.

Согласно материалам Минпромторга, на реализацию нацпроекта до 2030 года планируется выделить 20 млрд рублей. Потенциальный объем рынка к 2030 году - свыше 700 млрд рублей.

В октябре 2025 года министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках форума "Биопром" сообщал, что ведомство прогнозирует рост оборота биоэкономики в РФ более быстрыми темпами, чем это заложено в разработанный правительством РФ национальный проект, который предполагает удвоение оборота к 2036 году, до 1 трлн рублей. Он отмечал, что размер рынка биотехнологий в РФ по итогам 2024 года – 440-450 млрд рублей.

Минпромторг Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов

Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ

 Новак заявил о стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке РФ

Силуанов не исключил некоторого смещения показателей бюджета 2026 г. из-за внешней конъюнктуры

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Менеджмент ВТБ сохраняет приверженность выплате дивидендов в 50% от прибыли

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

ПСБ в третий раз выставил на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

 Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

ЦБ увидел в недельных данных по инфляции нормализацию темпов роста цен
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8505 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });