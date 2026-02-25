Поиск

Минэнерго планирует в весеннюю сессию внести в Думу проект об инвестициях в электроэнергетику

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ планирует еще в весеннюю сессию внести в Госдуму законопроект об инвестициях в электроэнергетику, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев в интервью "Россия 24".

"То, что мы разработали совместно со всеми компаниями, проходило серьезные общественные обсуждения. Сейчас идет процесс согласования с ФОИВами, вся остальная процедура", - рассказал Цивилев.

"Постараемся еще в весеннюю сессию внести на рассмотрение в Госдуму этот законопроект", - отметил министр.

В январе 2026 года Минэнерго опубликовало для общественного обсуждения проект представленного ранее на "Российской энергетической неделе - 2025" федерального закона "О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики".

Проект направлен на создание комплексной правовой основы для ускоренного и эффективного развития электроэнергетической инфраструктуры РФ на долгосрочную перспективу. В базовом сценарии Генсхемы электроэнергетики до 2042 года необходимо модернизировать 64 ГВт действующих, построить не менее 88,5 ГВт новых энергомощностей и 25 тыс. км электросетей на общую сумму 56,6 трлн руб., говорилось в материалах к проекту.

Проект Минэнерго предполагает учреждение РФ публично-правовой компании "Росэнергопроект" в качестве института развития в электроэнергетике, которая среди прочего займется разработкой, актуализацией типовой документации и технологических решений, формированием отраслевого заказа, утверждением предельных нормативов цен на энергооборудование.

Кроме этого предлагается создание государственного оператора финансовой поддержки. Им может стать определенная правительством РФ госкорпорация развития или институт развития. Оператор будет получать господдержку в виде средств федерального и региональных бюджетов, дивидендов госэнергокомпаний, выплачиваемых на принадлежащие РФ акции, целевых обязательных взносов на развитие электроэнергетики.

На данный момент в РФ действуют несколько механизмов финансирования проектов в электроэнергетике за счет платежей крупных промышленных потребителей. В частности, таким образом реализуются проекты строительства и модернизации тепловой генерации, проекты в энергодефицитных районах Юга РФ и Сибири, ВИЭ, ряд новых энергоблоков на российских АЭС "Росатома".

